Пержу: Обеспечение продовольственной безопасности находится под угрозой

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Врио министра сельского хозяйства Ион Пержу назвал сегодня на брифинге причины, которые подвергают опасности кампанию по уборке урожая зерновых первой группы, что ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.

Уборочная кампания началась в ряде населённых пунктов Республики Молдова, в некоторых даже до прошедших обильных дождей. Сейчас благоприятная погода как на юге страны, так и в центре, работы ведутся массово, уже и на севере на некоторых полях начался сбор урожая. Однако сельхозпроизводители дали понять, что не могут получить необходимый объём топлива для начала уборочных работ, – рассказал Пержу.

Он сообщил, пишет moldpres.md, что Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды было уведомлено о проблеме и для принятия необходимых мер обратилось к Министерству экономики и инфраструктуры и Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ).

После утверждения 14 июня НАРЭ методологии расчёта и применения цен к нефтепродуктам у нас есть сигналы о том, что сельхозпроизводители могут получить из распределительных цепочек только небольшой объём топлива, в особенности солярки. Проще говоря, сельхозпроизводители после этих изменений не могут обеспечить себя необходимым объёмом дизельного топлива по оптовым ценам, а вынуждены закупать топливо по ценам АЗС, – пояснил врио министра.

По его словам, при нынешних ценах и потребности в дизтопливе на единицу площади конкурентоспособность отечественной продукции снижается по сравнению с региональным рынком.

Более того, в таких ситуациях, когда необходимо оперативное вмешательство сельхозпроизводителей с учётом интенсивности выпавших осадков, количества и качества продукции, лежащих в основе продовольственной безопасности страны, – эта безопасность может быть поставлена под угрозу, – заключил Ион Пержу.

Чиновник отметил, что для работ на 418 тыс. га сельскохозяйственных угодий, засеянных в этом году зерновыми культурами первой группы, необходимо не менее 30 млн литров дизельного топлива, и этот объём может значительно возрасти.

В связи с этим министерство потребовало безотлагательного вмешательства компетентных структур в методологию расчёта и применения цен на нефтепродукты, чтобы не подвергать опасности или препятствовать уборке зерновых первой группы, а также другим сельскохозяйственным работам.

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