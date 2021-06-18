Пержу: Даже в самом бедном доме берегут копейку на чёрный день

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В сложных условиях, когда в сельском хозяйстве уже зарегистрированы убытки на более чем 50 миллионов леев, а ещё 12 миллионов леев нужны для Противоградовой службы, резервный фонд страны нельзя опустошать с целью финансирования выборов. Такого мнения придерживается министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

– На данный момент продовольственная безопасность страны обеспечена. Если дожди продолжатся, если будут проблемы со сбором урожая – да, тогда будут трудности. Риски есть, но мы настроены оптимистично…В то же время я не представляю, как можно опустошить резерв страны. Даже в самом бедном доме всегда берегут копейку на чёрный день. Наша задача – обеспечить страну хлебом и другими жизненно важными продуктами питания, – подчеркнул Ион Пержу.

Напомним, ранее из Резервного фонда на выборы было выделено 70 млн леев, тогда как ЦИК запросил 125 млн.

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