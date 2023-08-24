Первый в новом учебном году урок будет посвящён европейским устремлениям Молдовы

Первый в новом учебном году урок будет посвящён европейским устремлениям Молдовы

“Европейская Молдова” – так будет называться первый в новом учебном году урок в школах. Министерство образования выступило с рядом тем, по которым 1 сентября должны будут выступить классные руководители. 

Так, учащимся 1-4 классов предлагается рассказать о Молдове в европейской семье и об европейских друзьях нашей страны.

Для 5-9 классов представлены темы: “Европейская Молдова: шансы и ответственность нашего народа”, “Европейская Молдова: выбор жить в мире и благосостоянии”, “Европейская Молдова: выбор для развития”.

В 10-12 классах рекомендованы темы: “Европейская Молдова: призыв во имя будущего”, “Европейская Молдова: устремления, которые нас объединяют”, “Европейская Молдова: возможности и обязательства”, “Ответственность быть европейцем”.

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