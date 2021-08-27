Первый урок в новом учебном году будет посвящён 30-летию независимости

Первый урок в новом учебном году будет посвящён 30-летию независимости

“Урок независимости” будет первым в новом учебном году. Соответствующий приказ подписала ещё в июле экс-министр образования Лилия Поголша. Учителя расскажут детям о праздновании 30-летия со дня подписания Декларации о независимости.  

Министерство под руководством Поголши также рекомендовало преподавателям проведение с сентября по декабрь тематических выставок, круглых столов, конкурсов и так далее.

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