Первый участок улицы 31 августа 1989 будет открыт не позднее чем через две недели

Первый участок улицы 31 августа 1989 будет открыт не позднее чем через две недели

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, речь идёт об участке улиц A. Щусева – Т. Чорбэ – П. Мовилэ.

По словам градоначальника, ремонтные работы на улице 31 августа 1989 ведутся по зонам, чтобы не перекрывать улицу полностью.

– В настоящее время наносят связующий слой на проезжую часть дороги и укладывают покрытие на тротуары. Через несколько дней эта часть улицы будет заасфальтирована. Затем будет обустроена зелёная зона, – отметил Чебан.

Следующий участок дороги, где в ближайшее время начнутся ремонтные работы, находится между ул. П. Мовилэ и ул. С. Лазо. Срок завершения всего проекта – май 2023 года.

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