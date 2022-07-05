Первый участок улицы 31 августа 1989 будет открыт не позднее чем через две недели

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, речь идёт об участке улиц A. Щусева – Т. Чорбэ – П. Мовилэ.

По словам градоначальника, ремонтные работы на улице 31 августа 1989 ведутся по зонам, чтобы не перекрывать улицу полностью.

– В настоящее время наносят связующий слой на проезжую часть дороги и укладывают покрытие на тротуары. Через несколько дней эта часть улицы будет заасфальтирована. Затем будет обустроена зелёная зона, – отметил Чебан.

Следующий участок дороги, где в ближайшее время начнутся ремонтные работы, находится между ул. П. Мовилэ и ул. С. Лазо. Срок завершения всего проекта – май 2023 года.

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