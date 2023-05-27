Первый случай кори за последние три года зарегистрировали в Молдове

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Последний случай кори в нашей стране был выявлен 25 марта 2020 года. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.

По данным ведомства, случай кори был подтвержден у 43-летнего жителя муниципия Кишинев, который недавно вернулся из-за границы. У него появилась мышечная и головная боль, сухой кашель, температура от 38 до 40 градусов, а затем и высыпания на лице. Пациент обратился за медицинской помощью, его госпитализировали в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Непривитые дети подвержены повышенному риску осложнений при заболевании корью, наиболее распространенными из которых являются ларингит, пневмония, менингит.

Уровень вакцинации против кори в Республике Молдова ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, который составляет 95%. Так, в Молдове от кори привиты 84,2% детей до года, 92,6% детей до 7 лет и 93,6% – до 15 лет.

Вакцинация – единственный метод, с помощью которого родители могут защитить своих детей от кори, поскольку специфического лечения этой инфекции не существует.

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