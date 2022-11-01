Первый раунд – комом

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Переговоры между Кишинёвом и Тирасполем прошли безрезультатно

Анастасия Погодина, info@aif.md

Заявления т. н. администрации Приднестровья о снижении поставки электроэнергии Молдавской ГРЭС с 70% до 27% заставили действующую власть Кишинёва пойти на переговоры с Тирасполем. Итоги первой встречи не обрадовали.

Кризис заставил

24 октября власти правобережной Молдовы запросили у т. н. администрации Левобережья встречу в формате «1+1», чтобы обсудить энергетический кризис в стране и сложившуюся ситуацию, которая неравным образом затрагивает оба берега Днестра, и найти приемлемое для обеих сторон решение.

Как заявил на брифинге для прессы после окончания встречи вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, 26 октября Тирасполь согласился на переговоры по данному вопросу, но настоял на расширении повестки дня, предложив включить в неё вопросы по импорту пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, банковскую проблему, а таже проблему экологической авторизации Рыбницкого металлургического завода. Тогда и Кишинёв встречно запросил внести в повестку дня ряд дополнительных вопросов, в частности связанный с административными трудностями, с которыми сталкивается сегодня лицей «Эврика» в Рыбнице.

Переговоры прошли 28 октября в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Кишинёв представляли вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, два госсекретаря – Вадим Гуменый из Министерства экономики и Константин Боросан из Министерства инфраструктуры и регионального развития, а также представители «Молдовагаз», «Молдэлектрики», Бюро по реинтеграции, НАРЭ, ANSA и ряда других госучреждений.

Есть место для надежды

Переговоры длились около трёх часов и были разделены на две части. В первую очередь обсудили энергетический кризис и шаги по его преодолению. К сожалению, участникам встречи не удалось достичь консенсуса.

– Кишинёв предложил улучшить координацию, чтобы рационализировать потребление газа и электроэнергии, – заявил на брифинге для прессы О. Серебрян. – К сожалению, хотя дискуссии и носили конкретный характер и проходили в спокойной обстановке, нам не удалось прийти к общему знаменателю. Мы договорились, что группы экспертов в области энергетики с обоих берегов Днестра проанализируют в течение ближайших дней ряд технических деталей, также и юридического характера, которые позволят решить, пусть даже и частично, энергетическую проблему. Косвенно мы коснулись темы совместной оценки рисков, которые могут возникнуть в случае полного прекращения поставок газа из РФ. Сегодня, к сожалению, мы должны учитывать все возможные сценарии, в том числе и самые пессимистические.

По мнению О. Серебряна, прошедшая встреча, даже без ощутимых результатов по энергетическому вопросу, оставляет ещё место надежде на то, что некоторые шаги могут быть сделаны, чтобы облегчить бремя энергетического кризиса для жителей с обоих берегов Днестра.

Все вопросы – к «Газпрому»

В свою очередь глава так называемого Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев на пресс-конференции в Тирасполе, проведённой по итогам двусторонней встречи, рассказал, что представители Кишинёва проинформировали их о том, как у них проходят переговоры с «Газпромом», и выказали озабоченность в связи с усугубляющимся энергетическим кризисом. Вместе с тем Игнатьев заявил, что приднестровская сторона и так уже экономит, как только может, приостановив работу ряда промышленных предприятий. В приоритете при поставке газа в этот кризис – социальный фактор.

«Населению должно подаваться тепло. Также, чтобы не допустить аварийных ситуаций, энергоресурсами должны быть обеспечены и предприятия, – отметил глава т. н. МИД Приднестровья, цитируемый novostipmr.com. – Конечно, очень много будет зависеть от тех контрактных параметров, которые будут определены по поставкам на ноябрь уже в самое ближайшее время. Поэтому мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнёрами из «Газпрома», и, если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы готовы оказать это содействие».

Стороны договорились, что в ближайшее время пройдёт новый раунд переговоров, в ходе которого энергетический кризис в Республике Молдова будет обсуждаться более детально.