Первый проект нового главы МДВ: Расторжение ещё одного соглашения с СНГ

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В среду на заседании правительства новый глава МВД Адриан Ефрос представит свой первый проект на занимаемом посту. Речь идёт о расторжении Соглашения СНГ об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему населению, подписанного в Ялте 18 сентября 2003 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что данный договор “морально устарел и не соответствует реальности”.

– Обязательство идти по европейскому пути изменило приоритеты и необходимости сотрудничества сторон, – подчёркивается в инициативе.

Ранее правительство Молдовы распорядилось расторгнуть ряд соглашений с СНГ. Всего у Молдовы их около 400.

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