Первый пошёл! Фракция БКС выдвинула вотум недоверия Литвиненко (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов инициировала в парламенте отставку министра юстиции Сергея Литвиненко по причине “политического подчинения юстиции”. Текст вотума с трибуны зачитал депутат БКС Василий Боля.

Боля отметил, что Литвиненко сделал всё для того, чтобы подчинить правосудие правящему режиму, по указке которого теперь возбуждаются уголовные дела.

– Вы лично срежиссировали сериал “Чёрный вторник”, когда был задержан Александр Стояногло. Вы лично оказали давление на членов ВСП, чтобы организовать весь этот “спектакль”, – сказал депутат БКС.

Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами. Он принимается путём голосования большинства присутствующих на заседании парламента.

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