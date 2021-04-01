Первый Муниципальный центр вакцинации: где находится, как будет работать и кого будут прививать

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Муниципальные власти надеются, что после открытия первого центра вакцинации в Кишинёве процесс иммунизации выйдет на новый уровень. Центр находится на улице Петру Рареш, 18. Трёхэтажное здание площадью более 400 квадратных метров было предоставлено в пользование примарии Кишинёва Академией экономических знаний бесплатно.

Первый Муниципальный центр вакцинации будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00 (в праздничные дни с 8:00 до 15:00). В нем оборудовано 6 постов вакцинации, каждый из которых сможет провести иммунизацию около 150 человек. Есть и специальный зал с кислородными аппаратами, антишоковыми наборами и аппаратами ИВЛ на случай проявления побочных реакций или других осложнений.

Согласно протоколу, каждый человек, получивший прививку, будет наблюдаться специалистом в зале ожидания в течение 15-30 минут после введения препарата.

– Каждый вакцинированный получит сертификат, в котором будут указаны: его имя и фамилия, возраст, адрес, IDNP, данные о прививке (первая/вторая доза, название вакцины, серия, срок годности), название центра вакцинации и подпись врача-координатора. Защита персональных данных будет обеспечена в соответствии с действующим законодательством. В центре вакцинации будут прививать включенных во второй и третий этапы плана иммунизации людей, учитывая доступность вакцин и приоритетность их применения, – пояснил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Оснащение Муниципального центра вакцинации обошлось примерно в 200 тысяч леев, деньги выделили из муниципального бюджета. При массовой вакцинации населения модель данного центра может быть воспроизведена и в других секторах столицы, а также иных населённых пунктах.

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