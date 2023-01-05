Первый этап реконструкции Зелёного театра практически завершен

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Первый этап реконструкции Зелёного театра в парке Валя Морилор практически завершен. Об этом сообщили в примарии Кишинева.

Работа началась девять месяцев назад и завершена на 99%, передает ipn.md.

– Общий вид новый, но без существенных изменений, поскольку это историческое место, полное традиций, – говорится в пресс-релизе.

Зелёный театр обустроен по этапам. Работы начались с демонтажа рядов старых деревянных стульев и замены их новыми. Последующие работы включают строительство забора, тротуаров и фасада.

Вместимость Зелёного театра – 10 тысяч мест под открытым небом.

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