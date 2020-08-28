Первый этап работ на улице Албишоара скоро будет завершён (ФОТО)

Первый этап работ на улице Албишоара скоро будет завершён (ФОТО)

Улица Албишоара меняется: в скором времени будет завершён первый этап работ. Об этом написал в соцсети генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Новая дорога, доступные тротуары, современное уличное освещение, дополнительные ливнёвки, отсутствие рекламных панно. До поздней ночи на улице Албишоара рабочие укладывали последний слой асфальта. В настоящее время работы ведутся на пересечении с улицей Измаил, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, вчера ремонтные работы шли на участке улиц Гагарина-Измаил. Данный отрезок будет завершён через неделю, когда будут готовы технические и пешеходные тротуары, ливневые канализации, а также модернизировано освещение.

В то же время на участке улиц Измаил-Александри были демонтированы и установлены новые бордюры, а второй и третий этапы работ находятся в процессе реализации.

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