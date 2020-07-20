Первый этап очистки русла реки Бык завершён на 70% (ФОТО)

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Работы по очистке русла реки Бык идут быстрыми темпами. Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан показал, как выглядит водоем сейчас, и рассказал, что работы на отрезке от улицы Петру Рареш до улицы Фередеулуй протяженностью 2,3 километра выполнены на 70%.

Так, из реки на этом участке извлечен ил, а также убрана растительность из русла и берегов. В настоящее время извлеченный из реки ил на несколько дней оставлен на берегу, после чего будет вывезен и переработан.

– После окончания работ подрядчик, назначенный на основе конкурса, продолжит работу по очистке русла реки Бык на участке от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул, – сказал градоначальник.

Общая стоимость работ на двух участках составляет около 3,5 млн леев, деньги предусмотрены в муниципальном бюджете, срок выполнения работ – 1,5 месяца.

Напомним, решение об очистке реки было принято в связи с наводнениями, которые случались в этой зоне во время ливней. Специальная комиссия проанализировала ситуацию и выдвинула конкретные предложения для выработки наиболее разумных решений проблемы.

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