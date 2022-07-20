Первый и последний дом

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Об угрозе закрытия проекта по льготному кредитованию жилья

Анастасия Погодина, info@aif.md

Программа Prima casă («Первый дом»), инициированная несколько лет назад демократами, сегодня стала тяжёлым грузом для государства.

Ставка на жизнь

С 1 июля банки Молдовы, выдающие ипотечные кредиты по программе Prima casă, повысили среднюю ставку по депозитам с 4,12% до 9,47%, то есть на 5,35 процентных пункта. А так как в качестве базовой по программе предоставления жилья молодым семьям, работающим в бюджетных учреждениях, была взята ставка в 4,12%, то последовал соответствующий рост в 5,35 п. п. на ипотечные кредиты.

Получив из банков уведомления о росте процентной ставки по кредитам, многие участники льготной программы испугались, что могут остаться без жилья, так как не потянут финансово эту дополнительную нагрузку. Чтобы обратить внимание власти на возникшую проблему, была составлена петиция, под которой подписались около 3 тыс. человек. В обращении к властям говорится, что до сих пор «более 8000 семей и молодых людей приобрели жильё по программе Prima casă, более 4 тыс. из них получают компенсации из госбюджета, чтобы иметь возможность выплатить кредит и продолжать работать здесь, в стране». Среди получателей компенсаций около 350 семей преподавателей и профессоров вузов, 330 семей сотрудников полиции, 200 семей врачей и социальных работников, 80 семей с 4 детьми и более, 350 семей с 3 детьми и почти 1500 семей с 2 детьми.

«Риск остаться без крова с неизбежным отъездом из страны теперь витает над всеми этими семьями! При повышении на 5,35 п. п. процентной ставки по кредитам Prima casă большинство таких учителей, врачей, полицейских или деятелей культуры рискуют потерять купленное жильё и государству придётся выплатить банкам эти гарантии в размере 50% от его стоимости», – говорится в петиции.

Подписавшие документ люди потребовали: вовлечения правительства в решение данной проблемы; в срочном порядке пересмотреть процентную ставку по кредитам в 5,35 п. п.; принять решение в поддержку пользователей программы и вернуться к существующей марже 2021 года.

При повышении на 5,35 п. п. Процентной ставки по кредитам Prima casă большинство таких учителей, врачей, полицейских или деятелей культуры рискуют потерять купленное жильё и государству придётся выплатить банкам эти гарантии в размере 50% от его стоимости.

О рисках не подумали

Премьер-министр Наталья Гаврилица поручила министру экономики обсудить этот вопрос с банками и найти приемлемое решение. 13 июля на пресс-конференции министр экономики Серджиу Гайбу объявил, что проценты по программе Prima casă будут ограничены 4% в течение шести месяцев и не более 6% в течение 12 месяцев.

– Повышенная процентная ставка 5,35% снижена на 1,35%, – объявил С. Гайбу. – Тем временем Министерство финансов разработает механизм предоставления помощи участникам программы в размере 50% (2%) процентных выплат. В совокупности бенефициары будут платить только 35% от суммы увеличения процентной ставки.

Так, если кредит на сумму в 500 тыс. леев выдан на 25 лет, то месячная процентная ставка составляла 3700 леев в месяц. После повышения она увеличилась до 5530 zеев. Согласно применяемым мерам, участники программы будут платить лишь 670 леев из добавившихся к ежемесячной выплате 1830 леев (3700 + 670 леев), а 1160 леев от добавочной суммы кредита будет компенсировано правительством.

Пару дней спустя министр экономики в комментарии СМИ высказал мнение, что он бы предпочёл остановить программу Prima casă, сохранив лишь уже имеющихся участников. Проект стал бомбой замедленного действия, так как не были предусмотрены меры по защите его от кризисов и риска повышения процентных ставок, считает С. Гайбу.