Первый еврокубковый матч: «Шериф» сыграет с боснийским «Зриньски»

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Сегодня в 21:00 начнётся первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Шериф» (Тирасполь) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Игра пройдёт на выезде, на стадионе «Под белым брегом».

«Зриньски» – 7-кратный чемпион своей страны, дважды вице-чемпион, а также обладатель Кубка Боснии и Герцеговины сезона 2007/08. В прошлом году «дворяне» (прозвище команды) в еврокубках не участвовали. Руководит «Зринськи» боснийский специалист Сергей Якирович.

Ответная встреча состоится в Молдове 12 июля.

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