Первые заявки фермеров на компенсации за стихийные бедствия одобрены к выплате

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Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве одобрило к выплате первые заявки на компенсации фермерам, пострадавшим от засухи и града.

– С момента запуска процесса агентство получило 106 пакетов документов. 101 из них касаются компенсаций по зерновым первой группы, еще пять – компенсаций от града, – сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

После изменений, проведенных правительством на этой неделе, компенсация за урожай увеличилась в три раза: так, за один гектар озимой пшеницы сельхозпроизводитель получит компенсацию в размере 1500 леев, озимого ячменя – 1530 леев, рапса – 2100 леев, повторно посеянных полей – 1620 леев, садов – 3800 леев, овощей – 2000 леев, виноградников – 3000 леев, пишет moldpres.md.

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве призывает сельскохозяйственных производителей, пострадавших от стихийных бедствий (засуха и град), своевременно подавать документы, чтобы воспользоваться государственной поддержкой. Крайний срок – 18 сентября 2020 года.

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