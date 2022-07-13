Первые случаи заражения новым подвидом штамма “омикрон” выявили в Канаде

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Первые случаи заражения новым подвидом штамма коронавируса “омикрон” под названием BA.2.75 зафиксировали в Канаде. Подвид BA.2.7 достаточно заразен и обладает устойчивостью к антителам, выработавшимся в результате болезни COVID-19 или после вакцинации. В настоящий момент учёные ещё не установили, вызывает ли данная мутация более серьёзное течение заболевания.

– Cогласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75, — пояснили в местном Министерстве здравоохранения.

Не исключается, что со временем число заразившихся новым подвидом “омикрона” возрастёт. Подобная мутация коронавируса выявлялась в Индии и около десяти других стран, среди которых Австралия, Германия, передаёт gazeta.ru.

В июне стало известно, что в России впервые выявили новый омикрон-штамм коронавируса ВА.5.

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