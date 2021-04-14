Первые результаты вакцинации: показатель заражаемости коронавирусом среди медработников сократился на 75%

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На шестой неделе с момента начала кампании по вакцинации в Республике Молдова показатель заражаемости среди медицинских работников сократился на 75%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Так, если до начала кампании число случаев заражения среди медработников составляло 12% от общего числа, то в последние недели оно снизилось до 3%.

Кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Молдове 2 марта. До сих пор были привиты 60% медработников, 24% сотрудников образовательной системы и 30% персонала и постояльцев центров временного и длительного размещения.

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