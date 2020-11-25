Первые партии вакцин от коронавируса охватят около 20% населения Молдовы

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Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с постоянным координатором ООН в нашей стране Саймоном Спрингеттом и главой офиса Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорем Поканевичем, чтобы обменяться мнениями о рекомендуемых действиях по сокращению числа случаев заражения COVID-19. На встрече также присутствовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Ион Кику провел анализ пандемической ситуации в стране и отметил, что с начала эпидемии в Республике Молдова зарегистрировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

– Мы хотим посмотреть, какие еще меры можно предпринять. Сейчас мы работаем над списком действий по управлению эпидемиологической ситуацией. В пятницу, 27 ноября, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью мы примем соответствующие решения, – сказал Ион Кику.

Премьер отметил, что власти принимают все меры для увеличения потенциала медицинской системы, но его беспокоит тревожная тенденция инфицирования. Игорь Поканевич заверил, что Республика Молдова получит партию медицинского оборудования и снаряжения из Евросоюза, в том числе 40 аппаратов ИВЛ, необходимых для борьбы с COVID-19.

Обсуждения также касались закупки вакцины от коронавируса. Премьер поинтересовался, в какой период она может быть доставлена в нашу страну, в каких количествах и какие шаги необходимо предпринять для её закупки. Глава представительства ВОЗ в Молдове сообщил, что через несколько недель у него будет конкретная информация по этому поводу, список производителей вакцин сейчас изучается. Первые партии охватят около 20% населения Республики Молдова.

Саймон Спрингетт и Игорь Поканевич заверили главу молдавского правительства в том, что ООН и ВОЗ продолжат поддерживать усилия Республики Молдова в борьбе с пандемией.

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