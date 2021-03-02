Первый медицинский работник в Молдове получил вакцину от COVID-19 (ВИДЕО)

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В Молдове официально стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививку получил глава отделения анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Александру Ботезату.

На первом этапе вакцинации прививку получат сотрудники отделений реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии, а также отделений больниц с профилем COVID-19, Республиканской клинической больницы и Больницы скорой помощи. Координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко заявила, что вакцина показана людям, достигшим 18-летнего возраста. Она вводится внутримышечно в две дозы с интервалом в восемь недель. Вакцина также показана людям, перенёсшим легкую и среднюю формы COVID-19. Тем, кто переболел тяжёлой формой, следует отложить вакцинацию до 90 дней после выздоровления, передаёт ipn.md.

Ревенко отметила, что противопоказания существуют для людей, у которых есть аллергические реакции на один из компонентов вакцины. Беременным требуется осторожность, но нет опасности, если женщина получила прививку, а затем выяснилось, что она беременна. Специалист также сказала, что употребление алкоголя не рекомендуется до и после вакцинации, потому что в таком случае процедура образования антител усложняется.

Вакцинация добровольная и бесплатная.

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