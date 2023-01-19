Первые контейнеры с молдавскими яблоками прибыли в Индию

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Два контейнера с молдавскими яблоками уже прибыли в Индию и выгружены в портах Мумбаи и Ченнаи. Отобранные пробы показали, что качество продукции – очень хорошее, она без ущерба перенесла 40-дневный путь в более чем 7 тыс. км.

Ещё 3 контейнера прибудут в порты назначения до 20 января. Отправители груза – молдавские сельхозпредприятия S.C. Farm-Prod SRL и C.I. Frech Time.

Всего отгружено 100 тонн яблока сортов «Гала» и «Ред Чиф». Покупатель – крупный индийский трейдер, первые контакты с которым молдавские плодоводческие компании и ассоциации установили ещё в 2021 году, в ходе выставки Fruit Attraction в Мадриде.

Эта поставка представляет собой часть ранее оговорённого на межправительственном уровне пробного экспортного лота (5-10 контейнеров). По результатам оценки этой экспортной партии товара индийской фитосанитарной инспекцией власти страны примут решение о возможности импорта яблока из Молдовы в преференциальном режиме контроля.

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