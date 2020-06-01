Первые дни лета в Молдове будут прохладными и дождливыми

Начало лета в Молдове отмечается прохладой, пасмурной и дождливой погодой, которая сохранится в ближайшие дни, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

По сообщению метеорологов, в первой половине этой недели температура воздуха ожидается до 20 градусов днем, от 8 до 13 градусов ночью. В северной части страны традиционно будет холоднее, передаёт moldpres.md.

До среды, 3 июня, по всей стране ожидается переменная облачность, местами дожди различной степени интенсивности. Начиная с четверга потеплеет, днем температурный максимум достигнет 30 градусов.

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