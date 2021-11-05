Первая отставка в правительстве Гаврилицы: Владислав Кульминский добровольно покинул свой пост

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Вице-премьер-министр по реинтеграции, главный переговорщик Молдовы в процессе приднестровского урегулирования Владислав Кульминский заявил о своей отставке по личным причинам.

– Недавние семейные события требуют моего постоянного физического присутствия, что не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя решению задач, исходящих из занимаемой должности, – отметил Кульминский, пишет infotag.md.

Владислав Кульминский стал вице-премьер-министром по реинтеграции в составе правительства Натальи Гаврилица 6 августа. До этого он был советником Майи Санду, а также консультировал Юрия Лянкэ, когда тот был премьером.

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