Первая онлайн платформа для обучения аграриев заработала в Молдове

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Первая платформа дистанционного обучения, предназначенная для операторов сельскохозяйственного сектора Молдовы, была запущена Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) в партнерстве с проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «Сельская конкурентоспособность и устойчивость в Молдове».

Платформа призвана облегчить доступ предпринимателей в аграрном секторе к знаниям, предоставив им возможность пройти специализированные курсы, предусмотренные национальным законодательством, и получить сертификаты, подтверждающие новые знания. Тема первого курса дистанционного обучения «Устойчивое использование фитосанитарной продукции», предназначенного для сельхозпроизводителей, импортеров и дистрибьюторов.

По данным НАБПП, в ближайшие месяцы онлайн-курс пройдут не менее трех тысяч человек, что даст им возможность соблюдать требования законодательства, а также сэкономить время и финансовые ресурсы на поездки. На данный момент на платформе зарегистрировано более 373 человек, некоторые из которых уже получили сертификат, подтверждающий полученные знания, и действительный в течение 36 месяцев.

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