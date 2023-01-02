Первая неделя нового года начинается с весенних температур

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Метеорологи обещают на сегодня переменную облачность по всей стране и дневные температуры между +8 и +13 градусами. Ночью столбик термометра может опуститься до 0 градусов.

Так, в северных районах страны сегодня ожидается +8 градусов днём ​​и до 0 ночью. В центральной части днём ​​будет +10 градусов, ночью +2. На юге метеорологи обещают +13 градусов в дневное время и +5 в ночное.

Завтра существенных изменений по части температур не предвидится, а со среды немного похолодает.

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