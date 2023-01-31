Перспектива облесения или «облысения»

0

О том, как в Молдове намерены противостоять климатическим изменениям

Любовь Чегаровская, info@aif.md

В ближайшие 10 лет в Республике Молдова планируют инвестировать в облесение около €740 млн, чтобы увеличить общую площадь лесного фонда с 11% до 15%. Эксперты говорят, что для противостояния изменениям климата леса должны занимать хотя бы 25% территории страны.

Стратегия с прицелом

В Республике Молдова проблема с облесением существует уже многие десятилетия. Лесов в нашей стране очень мало, поэтому изменение климата на нас сказывается хуже, чем на других государствах, более благополучных в этом плане. Многие годы молдавские экологи били тревогу: необходимо разрабатывать национальные стратегии, планы по облесению страны, изыскивать финансовые средства, чтобы не упустить время.

И вот в конце декабря на сайте правительства Молдовы были выложены на суд общественности два документа – Национальная программа по расширению и восстановлению лесов на период 2023–2032 гг. и План действий по её реализации на период 2023–2027 гг. Эти стратегические документы разработаны Министерством экологии при финансовой поддержке Всемирного банка.

Как отмечается в информационной записке правительства, молдавские леса в последние 30 лет становятся всё более уязвимыми. Эта ситуация ставит под угрозу весь потенциал лесов как экосистемы, поглощающей парниковые газы (СО2), и способствует уменьшению неблагоприятных климатических воздействий. В Молдове очень низкое покрытие территории разного рода лесной растительностью (13,4%), а лесов и того меньше – около 11%. По оценкам специалистов, для того чтобы адаптироваться к климатическим изменениям и обеспечить возможность существования обществу, нужно засадить лесами не менее 25% площади страны.

«Основная цель программы состоит в том, чтобы обеспечить потребности страны продуктами/услугами, производимыми лесами, для повышения устойчивости к изменению климата в долгосрочной перспективе за счёт сохранения и развития национальных лесных ресурсов. Для содержания и воспроизведения лесов в программе предусмотрены обширные мероприятия по посадке деревьев/саженцев и восстановлению/расширению территорий с лесной растительностью на площади не менее 145 тыс. гектаров в течение 10 лет. Эти мероприятия будут осуществляться как на новых землях (путём облесения), так и на участках с недостаточной или сильно деградировавшей лесной растительностью (путём лесовосстановления)», – говорится в информационной записке.

Республика Молдова входит в список стран с самым низким уровнем облесения в Европе (средний показатель по Европе – 29%, а по странам ЕС – 37,7%).

Бюджет с размахом

Из самой программы узнаём, что большая часть лесов РМ находится в управлении Агентства Moldsilva (около 84%), а в ведении местных властей – остальные 16% лесного фонда. Частных лесных территорий в РМ очень мало – они занимают около 0,3%. Общая площадь лесных насаждений составляет 371 тыс. гектаров, из которых 303,2 тыс. – на балансе Агентства Moldsilva, 50,5 тыс. – административно-территориальных единиц, 2,7 тыс. – частные лесовладения, а 14,6 тыс. гектаров приходятся на других владельцев, находящихся на левом берегу реки Днестр. «Республика Молдова входит в список стран с самым низким уровнем облесения в Европе (средний показатель по Европе – 29%, а по странам ЕС – 37,7%)», – отмечается в нацпрограмме.

Общий бюджет реализации Национальной программы по расширению и восстановлению лесов определён в €739,2 млн, или в среднем по €73,9 млн в год, из которых прямые затраты на лесовосстановительные работы (включая техническое обслуживание) составят примерно €614 млн, или 82,9% общих расходов. Основной источник финансирования – иностранные кредиты (€618,9 млн,

или 83,5%). Молдавское правительство вложит из госбюджета 15%, или €111,2 млн, а Агентство Moldsilva – 1,5%, или €11,1 млн.

К окончанию срока реализации Нацпрограммы, то есть к 2032 году, планируется достичь целый список результатов, среди которых: расширить территории, покрытые лесной растительностью, не менее чем на 15% от площади страны; увеличить производственный потенциал по сравнению с существующим на 10%; организовать новые лесные плантации (110 тыс. гектаров) и восстановить/реабилитировать существующие (35 тыс. гектаров); сократить площади деградировавших земель на 45 тыс. гектаров, а сильно эродированных земель – на 15 тыс. гектаров; укрепить гидрологический каркас за счёт облесения 15 тыс. гектаров прибрежных полос; сократить процессы эрозии почвы и обеспечить сохранность около 350 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий за счёт создания/восстановления 10 тыс. защитных лесополос; создать рабочие места примерно для 20600 человек и ряд других. А также планируется обновить и улучшить действующее законодательство (Лесной, Земельный Кодексы, Закон № 440 от 27.04.1995 г. «О водоохранных зонах и полосах рек и водоёмов», Закон о пастбищах, технические нормы и ряд других).

В ЦИФРАХ

Общая площадь лесных насаждений в РМ – 371 тыс. гектаров. Около 84% лесов находится в управлении Агентства Moldsilva, 16% – в ведении местных властей, 0,3% – частные лесные территории. Из 371 тыс. га лесного фонда 303,2 тыс. приходятся на Агентство Moldsilva, 50,5 тыс. – на административно-территориальные единицы, 2,7 тыс. – на частные лесовладения, а 14,6 тыс. га – на других владельцев, находящихся на левом берегу реки Днестр.

Уникальное окно возможностей

Предприниматель, руководитель Ассоциации Arboretum, экоактивист Александр Саинсус считает программу очень амбициозной и нужной. По его мнению, сегодня у Молдовы появилось уникальное окно возможностей по привлечению внешних средств на восстановление лесов и увеличение лесных массивов. Это сверхстратегические инвестиции в ресурс, который почти истощён. И это могут быть как кредитные деньги, гранты, так и прямые инвестиции корпоративного сектора (которому сильно нужна углеродная нейтральность).

Одновременно с этим у А. Саинсуса, который, прочитав программу, отметил, что во всех действиях в качестве исполнителей отмечены Агентство Moldsilva и Институт исследований и развития лесного хозяйства, возник вопрос: а хватит ли сил на реализацию такого стратегического документа этим двум учреждениям после стольких лет застоя и варки в собственном соку?

Вместе с тем экоактивист отмечает, что в программе ни в какой форме не затронут левый берег Днестра, а там уровень облесения и качество леса ниже, чем на правом берегу. Распространение программы и на левый берег создаст экономические эффекты для госбюджета – сотрудничество в этом секторе может стать областью прогресса и рычагом влияния, убеждён А. Саинсус, но пока предлагает принять его в таком виде, в каком он вынесен на обсуждение.

«Учитывая, что план разрабатывали ровно 2,5 года после объявления президентом М. Санду программы по лесовосстановлению, моё мнение, что предложенный документ нужно утверждать. Дать лесникам полный карт-бланш и максимально форсировать его исполнение под строгим общественным контролем и профессиональным ответственным аудитом. А такие аспекты, как вовлечение частного и общественного секторов, внедрение цифровизации, прозрачность, эффекты для локальной экономики и сельских домохозяйств и т.д. и т.п. дорабатывать следующей волной, но прямо сейчас», – написал А. Саинсус на своей странице в соцсети.

Консультант в области стратегического планирования устойчивой энергетики и климата Евгений Каменщик отметил, что вынесенная на обсуждение стратегия – это хорошее начало. Но над документом ещё следует поработать, особенно в части устойчивого развития программы. Следует подумать, какие финансовые механизмы могут быть созданы для обеспечения самодостаточности сектора: €740 млн – очень большая сумма, чтобы она была потрачена неэффективно. Хорошо было бы также привлечь и иностранных экспертов, у которых есть опыт разработки и реализации таких стратегий на практике, а не только на бумаге.

Только бы не очередная схема

Исполнительный директор Международной ассоциации по сохранению реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий удовлетворён тем, что наконец-то в Молдове появился документ, регламентирующий восстановление и расширение лесного фонда. Эколог – один из тех, кто из года в год неустанно говорил о важности облесения страны и призывал власти заняться решением этой проблемы на государственном уровне, так как на это нужны огромные средства, которые можно получить только через подписание соглашений с правительством. Он верит, что эту программу можно реализовать в РМ.

– За первые пять лет предполагается инвестировать в программу около €370 млн. Считаю такое решение очень правильным, учитывая необходимость адаптации к изменению климата. Понятно, что это будут в основном деньги ЕС. Сумма проекта – цифра правильная. Это недешёвое, но необходимое мероприятие. И стоит оно примерно столько, – отметил И. Тромбицкий.

Спор среди экологов и гражданских активистов вызвал вопрос способности властей освоить бюджет программы почти в €740 млн. Некоторые считают, что эта сумма слишком велика, чтобы за 10 лет она была полностью использована. Якобы у власти нет таких возможностей, они не могут потратить 100 млн на управление отходами, а тут аж 740 млн. Другие же считают, что этих денег как раз недостаточно, так как нужны «поправки на инфляцию и коррупцию». Третьи, исходя из своего опыта, придерживаются мнения, что запланированных денег «достаточно на закупку посадочного материала, работы по подготовке почвы и посадку (если брать посадматериал и работы у Moldsilva по себестоимости и без НДС), а вот на уход за посаженными лесами уже ничего не остаётся. Но тут же оговариваются, мол, понятно, что эта сумма инвестиций только на первые пять лет, и пока всё выглядит на бумаге реалистично. А кто-то и вовсе не верит, что в нашей стране будут по назначению использованы такие большие инвестиции и считают это очередной схемой с участием экологов. Как всегда, только время покажет, чей прогноз ближе к истине.

Мнение Каменщика

Тьма вопросов и предложения

Хочу обратить внимание на ряд аспектов, и желательно, чтобы они были учтены при реализации Национальной программы.

Команда. Кто будет реализовывать проект? Сколько человек непосредственно будут вовлечены в координацию процесса? Какая зарплата будет у этих людей? Не знаю, сколько человек необходимо, но могу предположить, что минимум 10. Если они чистыми будут получать меньше €1000–1200, со старта скажу, что программа провальная, как и многие другие до сих пор. Было бы хорошо, чтобы организационная структура, которая будет реализовывать проект, предложила работникам хорошие зарплаты, а не такие, какие выплачивают бюджетникам. Плюс к этому, эта структура должна обладать гибкостью и иметь возможность разрабатывать проекты, чтобы зарабатывать и собственные деньги. Как пример, это должно быть подразделение или агентство на уровне государства и желательно с участием НПО/экспертов в профильной области. В совет компании должны входить независимые эксперты, представители государства, чтобы подразделение не зависело от политиков, а имело некоторую автономию. Устойчивость

а) Финансовый аспект. Какие финансовые выгоды принесёт программа по облесению? Как будут хотя бы частично окуплены инвестированные суммы? В данном случае есть большие возможности. Например, я бы выделил около 5000 гектаров (из 70 тыс. предусмотренных для облесения) деградированных земель под энергетические растения (например, мискантус). У Агентства Moldsilva будет примерно по 75 млн леев ежегодно (текущий бюджет – 5,9 млн леев в год), – деньги, которые можно реинвестировать в развитие лесов. Более того, из биомассы, полученной от энергетических растений, производилось бы 75 тыс. тонн топлива, что позволит снизить нагрузку на существующие леса. Не говорю уже о созданных рабочих местах и уменьшении энергетической зависимости.

б) Социальный аспект. Как не взвалить на население бремя в €740 млн (в документе устанавливается, что часть инвестиций – это кредиты)? Наоборот, как население может получить непосредственную выгоду от этой инвестиции? Как сделать так, чтобы лес приносил пользу обществу? Одним из примеров может быть доступное для населения топливо. Другой пример, лесные ягоды, лекарственные растения, травы и др., которые могут принести дополнительный доход населению.с) Экологический аспект. Как сделать так, чтобы влияние инвестиций на экологию было как можно выше? Как обеспечить развитие экологичного сельского хозяйства и животноводства? Примером здесь могут служить продвижение проектов, сочетающих поля с лесами и разработка проектов, ведущих к развитию биоразнообразия. Легко высадить 70 тыс. гектаров, имея деньги. Сложней получить максимальную отдачу от данной инвестиции (сокращение выбросов СО 2 , рост биоразнообразия и др.).

Субсидии для сельхозпроизводителей

Считаю очень важным предоставлять аграриям субсидии на восстановление/создание лесополос. Частный сектор может работать намного эффективней, особенно, когда он понимает выгоду (финансовую, защита растений от холода и засухи, вредителей, удержание воды и др.).

Евгений Каменщик,

консультант в области стратегического планирования устойчивой энергетики и климата