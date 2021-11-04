Период отработки осенних каникул продлили до конца учебного года

Период отработки осенних каникул продлили до конца учебного года

Ранее сообщалось, что часы нужно будет отработать до конца первого семестра. Но многие учебные заведения столкнулись с трудностями при разработке новой учебной программы. 

В связи с этим было принято решение продлить период отработки осенних каникул до конца учебного года 2021-2022. Адаптировать учебную программу с учётом отработки уроков  каждое учебное заведение будет самостоятельно.

Напомним, что школьные каникулы в Кишинёве, Бельцах и Гагаузии были продлены на неделю – до 7 ноября.

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