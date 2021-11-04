Период отработки осенних каникул продлили до конца учебного года

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Ранее сообщалось, что часы нужно будет отработать до конца первого семестра. Но многие учебные заведения столкнулись с трудностями при разработке новой учебной программы.

В связи с этим было принято решение продлить период отработки осенних каникул до конца учебного года 2021-2022. Адаптировать учебную программу с учётом отработки уроков каждое учебное заведение будет самостоятельно.

Напомним, что школьные каникулы в Кишинёве, Бельцах и Гагаузии были продлены на неделю – до 7 ноября.

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