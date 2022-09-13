В Молдове ожидается рост цен на сливу

0

Прошедшие на прошлой неделе в Молдове осадки, вероятно, повлияют на качество урожая поздней сливы, а именно, понизят плотность плодов и, соответственно, их лежкость/транспортабельность, сообщают специалисты EastFruit. Еще летом садоводы отмечали, что из-за проблем в связи со слабым опылением и засухой урожай сливы поздних сортов — в частности, одного из важных в экспортном отношении сорта «Президент» — будет невелик.

В результате, скорее всего, сбудется пессимистичный прогноз урожая-2022 сливы – порядка 70-80 тыс. тонн (в нынешнем пятилетии, за исключением засушливого 2020 года урожай этого фрукта в Молдове был стабильно выше 100 тыс. тонн). С учетом всех указанных выше факторов специалисты ассоциаций садоводов, экспортеров и переработчиков фруктов сходятся во мнении – сезон активных продаж сливы в нынешнем году завершится к середине октября. То есть, будет почти на месяц короче, чем в прошлом году.

Вместе с тем, ограниченное предложение товарной сливы, видимо, привело к тому, что в конце августа уровень средних оптовых цен на сливу подрос с 6 до 7 леев/кг. А в сентябре стабилизировался на этом уровне, несмотря на, как утверждают трейдеры, весьма скромный экспортный спрос. Как следствие, цены на сливу в начале третьей декады нынешнего месяца пока находятся на пятилетнем сентябрьском максимуме.

По наблюдениям операторов молдавского рынка фруктов, в нынешнем году локомотивом процесса ценообразования в сентябре служит спрос внутреннего «свежего рынка». В отдельные дни уровень цен на малые оптовые партии высококачественной сливы восточного типа, приобретаемые владельцами киосков и бытовыми потребителями, на оптовых рынках Кишинева достигал 16-18 леев/кг, что всего лишь на 1-2 лея/кг ниже уровня розничных цен. При этом для экспорта сравнительно небольшое (для сентября – сезонного «пика продаж») количество сливы в агрохозяйствах закупалось по 7-8 леев/кг.

В значительной мере давление и без того небольшого предложения товара на уровень цен со «свежего рынка» снимал сектор переработки сливы. Так, по свидетельствам фермеров, в сентябре оживился спрос со стороны заготовителей сливы на сушку, закупочные цены они удерживают в прежнем диапазоне – около 4-4,5 леев/кг. Значительные объемы сливы, как и в предыдущие годы, уходят в Румынию на производство цуйки-паленки, по цене около 3 леев/кг. Оставшиеся небольшое количество промышленной сливы с рынка собирают консервные фабрики – на производство сливовой пасты, по цене около 2,5 леев/кг.

Запасы сливы во фруктохранилищах, по оценкам операторов рынка, минимальны. При этом они не исключают повышение экспортного спроса на этот фрукт в Евросоюзе (прежде всего – в Румынии) во второй половине сентября. Следовательно, с учетом невысокого предложения, вполне возможен рост оптовых цен на высококачественную сливу в ближайшем будущем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.