Пережить омикрон

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Об ограничениях и мерах поддержки бизнеса, введённых из-за пятой волны пандемии

Число граждан Молдовы, заразившихся коронавирусом за минувшую неделю, исчисляется тысячами. Такой страшной статистики в четырёх предыдущих волнах пандемии ещё не было.

Уходим в онлайн

На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения ввела более жёсткие антиковидные меры.

– Недавно начавшаяся эволюция эпидемиологической ситуации в стране заставила нас срочно принять меры, отталкиваясь от трёх важных факторов: из-за высокой заразности омикрон-штамма и резкого скачка случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, низкого процента вакцинации (под 30%) и большого числа заболеваний среди детей, – сказала на брифинге министр здравоохранения Алла Немеренко. – В этой связи комиссия предложила дополнительные ограничительные меры, которые должны будут способствовать сдерживанию роста статистики заболевших.

Глава Минздрава заметила, что число заболевших на 100 тыс. населения соответствует статистике, при которой объявляется красный код, и выразила надежду, что волна омикрон-штамма пройдёт так же быстро, как в других странах, и мы сможем вернуться к более свободной жизни.

Так как омикрон чаще всего поражает детей, то было принято решение с 24 января, пока на две недели, перевести все учебные заведения на онлайн-обучение. Дистанционно будут заниматься колледжи и вузы.

При входе в любое закрытое помещение, включая торговые центры и непродовольственные магазины, граждане должны предъявлять сертификат о вакцинации. Без этого документа можно посещать продовольственные магазины, аптеки, банки, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, вокзалы. Также НКЧСОЗ приняла решение, что входить в торговые помещения и заведения, предоставляющие общественные услуги, можно только по два человека, а не по трое, как было разрешено ранее.

Запрещаются все научные конференции, семинары, разного рода встречи и массовые мероприятия с физическим присутствием участников. Их можно проводить только в онлайн-режиме.

Деятельность ресторанов и других заведений общественного питания разрешена до 22:00, а до 7 утра запрещено обслуживать клиентов. Также под запретом и частные массовые мероприятия в заведениях общепита. Театрам, кинотеатрам и концертным залам позволено работать при 50%-й заполняемости, а при входе нужно будет предъявлять ковид-сертификаты.

При входе в любое закрытое помещение, включая торговые центры и непродовольственные магазины, граждане должны предъявлять сертификат о вакцинации. Без этого документа можно посещать продовольственные магазины, аптеки, банки, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, вокзалы.

Механизмы для бизнеса

Выступивший на брифинге министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь озвучил меры поддержки, предусмотренные правительством для работодателей и работников в периоды осложнения эпидемиологической ситуации.

Власти предлагают четыре механизма финансовой поддержки для экономических агентов и их сотрудников. В первом случае государство обязывает работодателя предоставлять два выходных дня работникам после вакцинации, а оплачиваться они будут Государственной налоговой службой. Максимальная выплата за один рабочий день составит 558 леев. Чтобы эти дни были оплачены, компания должна заполнить электронную декларацию на сайте ГНС, а работнику следует написать заявление и приложить к нему справку о вакцинации.

Второй механизм предусматривает материальную поддержку работников, у которых есть дети до 12 лет или с ограниченными возможностями, обучающиеся онлайн. При согласии работодателя трудоустроенному предоставляются выходные, для того чтобы он был дома с детьми. Положение распространяется только на одного родителя. Оплачивать эти выходные обязуют Национальную кассу соцстрахования. Размер выплаты определён в 50% от базовой зарплаты, но не более 150 леев в день.

Третья мера касается компаний, у которых снижается экономическая активность из-за введённых ковид-ограничений. В этой связи руководство предприятия может объявить техническую безработицу и, в соответствии с Трудовым кодексом, поставить об этом в известность сотрудников. Закон предусматривает выплату Нацкассой соцстрахования работникам пособия по технической безработице, сумма которого не может превышать 150 леев в день (или 4050 леев в месяц). Если работодатель в состоянии, то может из своих средств увеличить размер данного пособия.

Режим сокращённой деятельности – это четвёртый механизм. Он может применяться после утверждения Национальным агентством занятости населения (НАЗН). В данном случае работодатель распределяет рабочее время между своими сотрудниками и также, с помощью автоматизированного запроса, обращается в НАЗН за ежемесячной финансовой помощью. Размер выплаты составит 50% от стоимости нерабочего времени, которое будет покрывать НАЗН, и рабочего времени, оплачиваемого работодателем. Применяться данная схема будет минимум для 25% сотрудников, а продолжительность рабочего времени сокращена максимум на 50%.

Анастасия Погодина