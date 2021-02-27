Перевозили товары без документов: полиция поймала двух нарушителей (ФОТО)

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Cотрудники Национального инспектората общественной безопасности накануне задокументировали двух водителей, которые незаконно перевозили товары без документов.

Согласно полученным данным, в первом случае 43-летний житель Комрата перевозил текстильные изделия на 45 000 леев. Второй инцидент был задокументирован в тот же день. Полицейские остановили 34-летнего водителя, который перевозил 600 литров спирта – тоже без документов о происхождении.

Нарушителям грозят штрафы в размере от 3 000 до 4 500 леев.

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