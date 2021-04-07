Перевозили наркотики по Днестру: двое контрабандистов пойдут под суд

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Двух граждан Молдовы будут судить за контрабанду наркотиков в Приднестровье.

Как пишет novostipmr.com, в августе прошлого года на самодельной деревянной лодке один из подельников пересёк Днестр, минуя таможенный контроль. Когда мужчина причалил к берегу, его задержали и взяли под стражу. В его рюкзаке нашли более 200 граммов маковой соломы.

Второго контрабандиста также задержали на берегу Днестра. При 60-летнем мужчине обнаружили более 200 граммов маковой соломки, которые он незаконно перевёз на территорию Приднестровья, минуя таможенный пост.

Уголовные дела направлены в суд.

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