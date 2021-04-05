Перевозил десятки тысяч сигарет: на трассе поймали водителя с контрабандой

Перевозил десятки тысяч сигарет: на трассе поймали водителя с контрабандой

Инцидент произошёл в минувшие выходные на трассе между сёлами Кирсово и Конгаз. 27-летний водитель перевозил в автомобиле коробки с сигаретами без документов о происхождении. 

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, в машине обнаружили 70 тысяч сигарет. Товар был изъят. Мужчине грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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