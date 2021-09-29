Перевозчики требуют увеличить тариф на проезд в транспорте из-за непрекращающегося подорожания топлива

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Ежедневный рост стоимости топлива может привести к увеличению тарифа на проезд в городском и междугороднем транспорте. Председатель Ассоциации патронатов автотранспортных операторов (APOTA) Олег Алекса обратился с соответствующим запросом к властями. Перевозчики требуют от правительства срочно пересмотреть тариф, угрожая в противном случае протестами.

Председатель APOTA отмечает, что экономические агенты ежедневно зарегистрируют колоссальные потери в результате нескончаемого подорожания топлива. По его словам, некоторые маршруты и вовсе будут отменены, потому что у них нет доходов – одни убытки.

В настоящее время стоимость поездки рассчитывается из тарифа 60 банов за километр. Если требование транспортников будет выполнено, цена вырастет вдвое.

Напомним, по инициативе ПДС НАРЭ ежедневно устанавливает предельные цены на топливо. Сегодня солярка стоит на 9 банов больше, чем вчера – 17,25.

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