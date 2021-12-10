Перевозчики проведут в понедельник акцию протеста

Перевозчики проведут в понедельник акцию протеста

Более 200 единиц транспорта будут выведены 13 декабря на ПВНС. Кроме того, на всей территории страны будут приостановлены регулярные рейсы. Перевозчики решили прибегнуть к этой мере после того как власти не согласились с их требованием увеличить стоимость проезда и другими чаяниями. 

Организаторы не исключают, что если их и далее будут игнорировать, они прибегнут к более массовым акциям, сообщает publika.md.

Перевозчики уже протестовали перед зданием правительства в ноябре. Тогда министр инфраструктуры заявил, что их требования не оправданы.

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