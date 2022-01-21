Перевозчики продолжат протесты. Они не согласны с проектом Мининфраструктуры

Перевозчики продолжат протесты. Они не согласны с проектом Мининфраструктуры

Перевозчики продолжат протесты. Они не поддерживают проект Министерства инфраструктуры и регионального развития, в котором предлагается повысить тарифы на перевозки только при наличии положительных заключений советов органов местного публичного управления.

– Этот проект означает только одно – что акции протеста перевозчиков продолжатся, – заявил в ходе пресс-конференции в IPN председатель Совета Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта Олег Алекса.

Алекса говорит, что таким образом Андрей Спыну пытается переложить ответственность за повышение тарифов с министерства на местные органы власти. В документе указано, что перевозчик сможет поднять тарифы при условии положительного заключения местного совета в населённом пункте, где открыт маршрут. Перевозчики с такой формулировкой не согласны и намерены продолжать протесты, сообщает ipn.md.

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