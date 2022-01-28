Перевозчики грозят властям прекращением деятельности

Ассоциация патронатов автоперевозчиков направила открытое письмо на имя министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, в котором говорится о том, что, если ведомство не повысит тариф на проезд, перевозчики в знак протеста приостановят в начале февраля деятельность на регулярных маршрутах.

– Большинство перевозчиков находятся на грани разорения. Выручка не покрывает затраты. Во всех районах страны уже есть приостановленные маршруты, их число растёт. Есть населённые пункты, в которых были остановлены все маршруты. Их население передвигается на такси или другом транспорте и платит гораздо больше, чем если бы Министерство инфраструктуры и регионального развития повысило тарифы на основании реальных расчётов, – говорится в заявлении ассоциации.

Авторы послания предупреждают: если министерство не повысит тариф на проезд, в начале февраля перевозчики в знак протеста приостановят деятельность на регулярных маршрутах.

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