Перевозчики грозят приостановить свою деятельность на неделю в знак протеста

0

Перевозчики могут приостановить свою деятельность на неделю, если власти не пересмотрят тарифы на проезд. Об этом сообщил председатель Ассоциации патронатов операторов автотранспорта Олег Алекса.

По его словам, завтра, 16 декабря, перевозчики намерены провести акцию протеста перед зданием правительства, сообщает Телеграм-канал INDEX. Ранее сообщалось, что в ней примут участие порядка 200 транспортных средств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.