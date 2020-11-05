Перевести стрелки

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О том, в каком времени предпочтительней жить гражданам РМ

25 октября Республика Молдова, как и некоторые страны Евросоюза, перешла на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад.

По решению Европарламента, в марте 2021 года многие европейские страны в последний раз переведут стрелки часов на час вперёд и будут жить по летнему времени. Как поступят власти нашей страны в этом вопросе, предстоит ещё решить.

По часовой пояс

На сегодняшний день на территории ЕС действуют три часовых пояса: в Ирландии и Португалии – гринвичское время, в восьми странах Евросоюза, в том числе в прибалтийских, в Финляндии и в РМ, – восточноевропейское (на два часа опережает гринвичское), а в остальных государствах ЕС – среднеевропейское (на час опережает гринвичское).

В последнее десятилетие активно обсуждается вопрос целесообразности перехода на летнее время. У этого феномена перевода стрелок есть как сторонники, так и противники. Последних становится всё больше, и среди них всё громче раздаются голоса врачей, отмечающих негативное воздействие этого перехода на здоровье людей.

Следует отметить, что в Российской Федерации указом президента Д. Медведева от 8 февраля 2011 года был отменён возврат на зимнее время. То есть весной 2011-го вся страна перевела стрелки часов на летнее время, и в нём все и остались жить. Однако три года спустя, 26 октября 2014 года, в большинстве регионов постоянное летнее время законодательно отменили и вернулись в зимнее. С тех пор РФ не переводит стрелки часов.

В странах Евросоюза, где единое правило перехода на летнее и зимнее время действует с 1996 года, в последние годы тоже стали обсуждать вопрос об отказе перевода стрелок два раза в год вперёд-назад. Вокруг этой темы велись горячие споры, и всё закончилось тем, что в марте 2019 года большинство европарламентариев проголосовали за отмену временных сдвигов. Таким образом было решено, что в последний раз стрелки часов будут переведены вперёд 28 марта 2021 года и граждане стран ЕС останутся жить в летнем времени.

Даже если задаться целью и посчитать, сколько электроэнергии экономит в целом страна, удлиняя световой день при помощи перевода стрелок, то в любом случае выяснится, что замена лампочек на энергоэффективные и энергосберегающие даст экономию в 20 – 30 раз больше.

Важны мнения

О том, как поступит Республика Молдова, решать властям. Но в день перевода стрелок часов на зимнее время действующий президент страны Игорь Додон на официальной странице в Фейсбуке обратился к гражданам с просьбой высказать в комментариях к посту своё мнение по этому поводу.

«В последнее воскресенье октября Молдова вновь перешла на зимнее время. Знаю, что многие наши люди устали от перевода стрелок два раза в год. К тому же среди бывших советских республик только Молдова и Украина сохранили такой порядок, а Европейский союз в марте 2021 года в последний раз перейдёт на летнее время и прекратит эту практику. Аналогичный шаг может предпринять и Украина. Считаю, что Молдова должна поступить аналогичным образом, поэтому заявляю о намерении выдвинуть соответствующий законопроект в парламенте, чтобы в марте следующего года мы перешли на летнее время и больше ничего не меняли. Кто готов поддержать эту инициативу? Прошу высказываться в комментариях!» – написал И. Додон.

ЦИФРА

По данным на 2019 год, 63 государства и 10 территорий применяют летнее время.

LED-освещение эффективней

В нашей стране переход на летнее время происходил на основании предложения Европейской экономической комиссии ООН одновременно с государствами европейского сообщества.

Как известно, большинство европейских стран внедрили эту систему из-за нефтяного шока 1973–1974 годов с целью экономии электроэнергии. Перевод стрелок осуществлялся для того, чтобы более эффективно использовать световой день и экономить электроэнергию. И если тогда можно было говорить о существенной экономии электричества, то сейчас, как отмечают эксперты, почти никакой выгоды от этого нет.

– Несколько десятилетий назад, когда работали крупные промышленные производства, электроэнергия была дорогой, да и жизнь, собственно, была не дешёвой. Таким образом экономили на комфорте людей, – отмечает экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ. – На сегодняшний день во всём мире, а особенно в Республике Молдова, нет никакой экономии, поэтому эти переходы на летнее и зимнее время нужно отменить как можно быстрей. Я вам приведу только две цифры. Энергетическое бремя Молдовы, то есть то, сколько мы платим за энергоресурсы, лет 20 назад составляло 20 % ВВП, а сейчас примерно 4 %. Если раньше Молдавия платила за энергоресурсы большие деньги и это для неё было очень ощутимо, то сейчас для нашей страны эти расходы почти незаметны. Мы импортируем электроэнергию примерно на 30 с лишним миллионов долларов. С учётом и местного её производства, грубо говоря, мы расходуем около €70 млн в год на электроэнергию. Самая большая часть тратится населением, а на бизнес приходится до полумиллиона евро в год. А это просто мизер.

По словам В. Ионицэ, раньше страны экономили электричество, удлиняя световой день, но тогда не было компьютерных технологий, в офисах не использовалось в течение рабочего дня такого количества разного вида техники.

– А сейчас можно экономить, уже переходя на энергоэффективные источники энергии, – отмечает экономический эксперт IDIS «Viitorul». – Даже если задаться целью и посчитать, сколько электроэнергии экономит в целом страна, удлиняя световой день при помощи перевода стрелок, то в любом случае выяснится, что замена лампочек на энергоэффективные и энергосберегающие даст экономию в 20 – 30 раз больше.

ЛИКБЕЗ

Десинхроноз – нарушение суточного биоритма, характеризуемое расстройством сна, снижением работоспособности и целым комплексом других неприятных отклонений в состоянии здоровья.

Жизнь в десинхронозе

Уже очень давно специалистам в области экономики, отстаивающим необходимость перехода с зимнего времени на летнее, возражают врачи, которые говорят о том, что этот искусственный перевод времени провоцирует очень серьёзный стресс для организма, и приводят свою статистику, связанную с увеличением динамики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Они это аргументируют экономически, потому что у человека, тяжело переносящего сдвиг времени на час назад или вперёд, существенно снижается работоспособность, он может заболеть, если у него проблемы, например, с кровяным давлением, а значит выбыть на время из рабочего процесса. Жалуются и родители, что переход на летнее время плохо сказывается на детях, которых утром не могут добудиться в школу, а вечером сложно уложить спать.

Врач-кардиолог высшей категории Дина Янина считает, что Республика Молдова должна остаться в зимнем, то есть в астрономическом времени.

– Если весной нас переведут на летнее время и оставят так на постоянно, то тем самым заставят всех жить в десинхронозе, – отмечает Д. Янина. – Учёные бьют тревогу по поводу жизни в летнем времени. Были опубликованы такие цифры: жизнь в летнем времени – это увеличение суицидов на 66 %, рост онкозаболеваний на 20 – 26 %, инсультов и инфарктов на 15 – 20 %, значительный рост инфекций, так как в летнее время подавляется иммунитет, плюс COVID–19 или новые коронавирусы. И будет достигнут золотой миллиард населения на земле. Легко и просто, без войн и разрушающих природных катаклизмов. Летнее время, десинхроноз – это эффективный искусственный отбор населения, коварный, незаметный и неуловимый убийца!

О десинхронозе говорит не только молдавский кардиолог, но и ряд российских учёных. Поэтому властям Молдовы, прежде чем принять окончательное решение, важно обсудить тему с нашими учёными, специалистами, чтобы в конечном итоге не пострадало здоровье собственных граждан.

Комментарий

Время региона

Галина Шеларь, доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ:

– Личных исследований по поводу выгоды перехода на летнее время я не проводила, но сделала некоторые выводы, прочитав на эту тему массу материалов и мнений экспертов.

От того, зажигается или нет в дневное время свет в офисах, в квартирах потребителей или в школьных классах, большой экономии вряд ли стоит ждать. Мне кажется, правильней было бы прислушаться к природе и жить по традиционному астрономическому времени, как это было до всех переходов на летнее-зимнее время. По моим ощущениям, по естественному, астрономическому времени, человечество раньше дольше жило. Тут единственная проблема состоит в том, чтобы те, кто принимает решения, выбрали время (летнее или зимнее), которое наиболее естественно для конкретного региона.

Любовь Чегаровская