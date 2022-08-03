Перевести детей на онлайн-обучение и отключать уличное освещение ночью: предложения власти для снижения потребления газа

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Правительство разработало пакет мер для снижения потребления газа. Документ будет представлен на публичные обсуждения.

В частности, предлагается:

Снижение температуры теплоносителя, подаваемого через централизованную систему отопления до 10 %, при соблюдении минимальных нормативных значений. Это позволит сократить потребление природного газа на 13 млн. м³;

Отключение уличного освещения в ночное время (после 23:00), что снизит потребление газа на 1,4 млн. м³;

Организация процесса обучения в режиме онлайн (не менее 10 дней в месяц) – экономия около 13 млн. м³.

«Стратегический план» кабинета министров прокомментировал экс-президент. Игорь Додон отметил, что Майя Санду и ПДС готовы окончательно уничтожить государственные учреждения, общество, образование, людей.

– За глупость этих политических марионеток должны расплачиваться старики и дети. Никогда ещё страной не руководили с такой некомпетентностью и безответственностью. Экономить за счёт здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди. Видать, Майе Санду проще дать людям замёрзнуть и сидеть в темноте, чем договориться о цене на газ и обеспечить спокойствие в стране. Молдаване, как долго вы собираетесь терпеть эти «хорошие времена», которые делают вашу жизнь всё хуже и хуже? – отметил он.

Ранее Андрей Спыну заявил, что власти рассматривают несколько сценариев, в том числе 100%-ное прекращение поставок «Газпромом. Однако министр заверил, что без газа и отопления никто не останется.

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