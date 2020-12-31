Перевернулся трактор: пассажир скончался на месте

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 6 км автодороги Днестровск-Первомайск. 46-летний водитель за рулём трактора с прицепом не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина опрокинулась в кювет.

В милицию и скорую помощь о случившемся сообщили проезжавшие мимо водители. 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Водителя из искорёженной кабины извлекали сотрудники Слободзейского АСП. Мужчина госпитализирован в Днестровскую больницу, по предварительным данным он был трезв.

Cледственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего, пишет mvdpmr.org.

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