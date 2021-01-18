Переведённых на дистанционное обучение школ нет: данные Минобразования

0

Согласно последнему отчёту Министерства образования, культуры и исследований, все школы страны работают в нормальном режиме. На самоизоляции находятся 6 классов.

По данным ведомства, на сегодняшний день коронавирусом в стране болеют 102 ученика, а 1 114 были помещены на самоизоляцию. В то же время COVID-19 заразились 163 учителя, ещё 86 – на карантине. Из числа вспомогательного персонала вирус подтверждён у 63 человек, ещё 23 – на самоизоляции.

Что касается детских садов, в настоящее время на карантине находятся 4 учреждения и 14 групп. У 4 детей был подтвержден COVID-19, ещё 603 находятся на самоизоляции. Также заболел 71 воспитатель, 63 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заболели 67 человек, ещё 50 – на самоизоляции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.