Перестраховался: автовладелец “под градусом” усадил за руль пьяного друга

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В Слободзее остановили BMW. На пассажирском сиденье с признаками алкогольного опьянения находился хозяин авто, за рулём сидел его 30-летний друг. У водителя была невнятная речь.

Мужчину отстранили от управления и доставили в наркологию. Вскоре было установлено: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

На его имя составили протокол. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф. За передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии опьянения, на хозяина BMW также составлен протокол.

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