Пересмотр пенсии: важная информация для потенциальных бенефициаров

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По состоянию на 6 января Национальной кассой социального страхования было зарегистрировано 10346 заявлений о пересмотре пенсии. 4286 из них были поданы онлайн через „e-Cerere Reexaminare pensie” на сайте www.cnas.md.

НКСС обращает внимание граждан на то, что онлайн-заявление будет принято, если: будут верно заполнены все графы и отмечены все пункты; заявитель является бенефициаром пенсии по возрасту; будет подтверждён необходимый трудовой стаж для пересмотра после установления права на пенсию; не было подано заявление о пересмотре на бумажном носителе; не было подано заявление о пересмотре через „e-Cerere”; пенсия по возрасту заявителя ранее уже не была пересмотрена.

Гражданам, уже подавшим заявление онлайн, рекомендуется периодически проверять статус заявки на электронной странице, где она была зарегистрирована. Для этого необходимо ввести IDNP бенефициара в указанной графе, а ниже – проверочный код с картинки. После – нажать кнопку “Проверить статус”. На экране появится один из возможных вариантов: “Ваше заявление было принято”, “Ваше заявление рассматривается”, “Было принято решение о пересмотре вашей пенсии”.

Напомним, с 1 января 2021 года принимаются заявления о пересмотре пенсии тех, кто установил право её получения после 1 января 1999 года и кто проработал после этого от 7 до 10 лет.

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