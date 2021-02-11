Перерывы в водоснабжении в столице: узнайте адреса

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По нескольким столичным адресам в пятницу, 12 февраля, будет прекращено водоснабжение. Воды не будет с 09:00 до 17:00.

Отключения затронут дома, расположенные на улицах: Ливэдарилор, Препелицей, Кобзарилор, а также на переулке Кобзарилор и Извоарелор. Кроме того, водоснабжение будет приостановлено на улицах Ситарулуй, Хайдучилор, Галаць, В. Цепеш, Фокшань, Балтаж, Буджакулуй, Скиноаса Дял, Помикулторилор, Пэдурилор, Сфынтул Штефан, Витикулторилор, Потырничий и Бужорилор.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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