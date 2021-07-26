Переработались! Сразу после выступления Санду депутаты ПДС покинули заседание и сорвали кворум

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Сразу после того как Майя Санду произнесла 40-минутную речь с парламентской трибуны депутаты ПДС спешно покинули заседание законодательного органа, не избрав его руководство. Депутат партии “Действие и солидарность” Игорь Гросу объявил, что представляемая им фракция предлагает взять паузу в работе парламента до четверга, 29 июля, после чего, не дождавшись голосования, представители ПДС покинули зал.

Данное поведение возмутило социалиста Влада Батрынчу, который напомнил “пас-овцам”, что они обещали активную работу в парламенте, а в итоге созвали заседание, “чтобы в очередной раз представить свою предвыборную платформу”.

– Будьте ответственными, куда вы уходите? Зачем вы созвали это заседание, чтобы кто-то 40 минут читал с трибуны речь? Позор! – возмутился Батрынча.

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