Перепутала газ и тормоз: женщина заехала на тротуар и сбила пешеходов в центре столицы (ВИДЕО)

Перепутала газ и тормоз: женщина заехала на тротуар и сбила пешеходов в центре столицы (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне на пересечении улиц Измаил и Митрополит Варлаам. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

По данным полиции, 60-летняя женщина-водитель машины Dacia вместо того, чтобы затормозить, нажала на педаль газа, в результате чего въехала на тротуар, по которому в тот момент шли пешеходы. В результате травмы получили две женщины, их доставили в больницу, передаёт protv.md. 

Все обстоятельства аварии выясняются.

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