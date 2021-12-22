Перепутал троллейбус: в Бельцах нашли потерявшегося ребёнка

Перепутал троллейбус: в Бельцах нашли потерявшегося ребёнка

В Бельцах 7-летний мальчик сел не в тот троллейбус и оказался в незнакомом ему месте. К счастью, поблизости были полицейские. Они пришли на помощь. 

По данным пресс-службы полиции, ребёнка нашли на улице Аэродромной. Он рассказал правоохранителям, что возвращался из школы, но перепутал троллейбус и оказался в незнакомом ему месте. Полицейские установили контактные данные матери и отвезли школьника домой.

Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно учитывая, что сейчас холодный период года – дни становятся короче, а на улице мороз.

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