Перепутал полосу: на Телецентре столкнулись легковушка и маршрутка

0

Авария случилась сегодня днём на улице Миорица.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Suzuki выехал со стоянки не на свою полосу и оказался на “встречке”. Произошло столкновение с маршрутным микроавтобусом №113.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пассажиров в маршрутке не было. В результате ДТП никто не пострадал, пишет echipa.md.

По факту аварии ведётся расследование, нарушивший водитель будет оштрафован.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.