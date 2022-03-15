Перепутал полосу: на Телецентре столкнулись легковушка и маршрутка

Перепутал полосу: на Телецентре столкнулись легковушка и маршрутка

Авария случилась сегодня днём на улице Миорица.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Suzuki выехал со стоянки не на свою полосу и оказался на “встречке”. Произошло столкновение с маршрутным микроавтобусом №113.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пассажиров в маршрутке не было. В результате ДТП никто не пострадал, пишет echipa.md.

По факту аварии ведётся расследование, нарушивший водитель будет оштрафован.

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