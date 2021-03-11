Перепутал педали: водитель протаранил забор

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ДТП произошло накануне в Тирасполе. Водитель автомобиля ВАЗ-2121 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в каменный забор.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём автомобиля был 63-летней тираспольчанин, в аварии он не пострадал. Инспекторам мужчина пояснил – потерял управление, так как перепутал педали газа и тормоза.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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