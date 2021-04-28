Перепутал педали: пьяный водитель въехал на машине в многоэтажку

Перепутал педали: пьяный водитель въехал на машине в многоэтажку

Молодой человек за рулём автомобиля Opel, двигаясь задним ходом, въехал в подвальное строение многоэтажки. Инцидент произошёл в Дубоссарах.

На месте ДТП инспекторы выяснили: 21-летний горе-водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Удостоверения на право управления он никогда не получал. Машина принадлежит его другу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Парни катались по городу. Управлял автомобилем его владелец. Он был трезв.

Приятель, сидевший рядом, выпивал. Водитель решил вернуться за телефоном, забытым дома. Машину припарковал у подъезда. Пока поднимался в квартиру, его товарищ «помог». Пытаясь развернуть автомобиль, чтобы удобнее было выехать, он перепутал педали и врезался в подвал.

Нарушителю грозит административный штраф в размере от 1840 до 2760 приднестровских рублей или арест на срок от 10 до 15 суток.

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